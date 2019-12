Triest nieuws voor Barça-speler Sergi Roberto

De voetbalgrootmacht condoleert Sergi Roberto, vijfvoudig international van Spanje, op sociale media. ’Onze oprechte condoleances en steun voor het verlies van je moeder. Rust zacht, Maria Rosa’, laat FC Barcelona weten.

Sergi Roberto maakte in juni 2018 bekend dat zijn moeder leed aan ALS, de ongeneeslijke spierziekte die ook voormalig Oranje-international Fernando Ricksen in september van 2019 fataal werd. Roberto droeg al zijn doelpunten op aan zijn moeder door met zijn handen de letter l te vormen.

Scoren doet Roberto niet zo heel vaak in het shirt van Barcelona. Zijn belangrijkste treffer ging in 2017 wel de wereld over. In de achtste finales van de Champions League maakte hij diep in blessuretijd de 6-1 tegen Paris Saint-Germain. Dankzij die overwinning plaatsten de Catalanen zich toch voor de kwartfinales van het miljoenenbal, nadat drie weken eerder in Parijs een 4-0 nederlaag werd geleden.