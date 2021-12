FC Volendam wil Francesco Antonucci, Alex Plat mag vertrekken

Een van de spelers die de koploper op het oog heeft, is Francesco Antonucci. De Belg speelde de afgelopen twee seizoenen al op huurbasis bij FC Volendam en is in de eerste seizoenshelft niet aan de bak gekomen bij Feyenoord. Er is vanuit binnen- en buitenland meer interesse in Antonucci. Onder andere ook van het Franse ES Troyes AC.

FC Volendam wil de selectie in januari bijeen houden. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor middenvelder Alex Plat. De geboren Volendammer was de afgelopen jaren basisspeler en kon afgelopen zomer nog voor drie jaar bijtekenen, maar is in de loop van de eerste seizoenshelft zijn basisplaats kwijtgeraakt. Omdat zijn contract na dit jaar afloopt, is een tussentijds vertrek van Plat bespreekbaar. De 23-jarige controlerende middenvelder heeft in de afgelopen jaren 99 wedstrijden voor de hoofdmacht van FC Volendam gespeeld.