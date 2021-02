Feyenoord-schlemiel Steven Berghuis: ’Ik heb een soort van sorry gezegd’

„Ik wilde gewoon de bal afpakken, maar ik miste de bal”, zei Berghuis over de tweede gele kaart die hij halverwege de tweede helft pakte. Met een man minder gaf Feyenoord een voorsprong van 3-1 weg. Heerenveen scoorde in laatste tien minuten van de reguliere speeltijd drie keer.

„Ik heb een soort van sorry gezegd. Ik denk niet dat ze daar heel veel aan hebben. Het is zoals het is. Hele zware en zure appel”, vervolgde Berghuis, die naast zijn medespelers ook aan de supporters van Feyenoord dacht. „Dit was de kortste weg naar een prijs. We hadden een prachtige halve finale tegen Ajax in het vooruitzicht, voor alle Feyenoorders. Iedereen was daar na de 3-1 al mee bezig. Dit is pijnlijk.”

Advocaat: ’Mijn spelers doen het niet expres’

Feyenoord-trainer Dick Advocaat moest kort na de uitschakeling in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen sc Heerenveen (4-3) nog even bijkomen. „Dit mag je nooit meer uit handen geven. We hadden de wedstrijd helemaal onder controle”, zei hij.

Feyenoord-coach Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Heerenveen leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Rami Kaib. Drie weken geleden stond Heerenveen in de competitie tegen Feyenoord ook voor bij rust, toen met 2-0. „Zij hadden hun momenten nu wel, maar niet zoals in de vorige wedstrijd”, zei Advocaat, die er bewust voor koos bij balverlies Steven Berghuis steeds mee te laten gaan met Kaib. „Steven wilde het elftal ook zoveel mogelijk intact laten.”

Feyenoord liep na rust snel weg bij Heerenveen en stond na ruim een uur spelen voor: 1-3. Na een rode kaart voor Berghuis halverwege de tweede helft ging het alsnog mis. Heerenveen scoorde in de laatste tien minuten drie keer. „Ik ben teleurgesteld. Mijn spelers doen het niet expres, maar door persoonlijke fouten verliezen wij deze wedstrijd.”

Advocaat was niet heel boos op Berghuis. „Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. De rode kaart was wel het kantelpunt. Maar laten we niet alles bij hem leggen. Hij heeft zoveel positiefs betekend voor Feyenoord. Het gehele elftal zakte door de ondergrens heen in de laatste fase van de wedstrijd. We verliezen niet van Heerenveen maar van onszelf.”

Na de 2-3 van Benjamin Nygren ging van alles fout bij Feyenoord. Doelman Nick Marsman, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, zag er bij de treffers ongelukkig uit. Advocaat: „Nick heeft het tot nu toe uitstekend gedaan. Vandaag waren er wel een paar momenten dat ik er anders over dacht. Dat hij wat resoluter had kunnen zijn. Vandaag kon het beter, als ik mij zachtjes uitdruk.”

Voor Feyenoord resteert nu de strijd om plek twee en de Rotterdammers hopen zo alsnog de Europa League te bereiken. „We hebben nu alleen nog maar finalewedstrijden”, besloot Advocaat.

Fer: deze komt heel hard aan

De manier waarop Feyenoord een plek in de halve finales van de KNVB-beker misliep, deed pijn bij Leroy Fer. „Dit komt heel hard aan”, zei de 31-jarige middenvelder na de nederlaag van 4-3 tegen sc Heerenveen. „Het was vooral heel erg stil in de kleedkamer. Eén van onze doelstellingen was om de beker te winnen.”

Feyenoord stond tot de 80e minuut met 3-1 voor in Friesland. De Rotterdammers speelden toen al een kwartier met een man minder na een rode kaart (twee keer geel) voor Steven Berghuis. „Steven weet zelf dat het niet goed was wat hij deed. Maar ook met tien man hadden we deze wedstrijd over de streep moeten trekken”, oordeelde Fer. „Waar het mis ging? Bij de 3-2. Toen begon Heerenveen er echt weer in te geloven. De twee doelpunten daarna gaven we te makkelijk weg.”

Voor Feyenoord resteert nu de strijd om plaats twee in de Eredivisie. Fer: „We willen Europees voetbal halen. We moeten daar in geloven en vol voor gaan. Nu zijn we teleurgesteld, maar vanaf morgen moet de knop weer om.”