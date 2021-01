Femke Kok pakt eerste wereldbekerzege op 500 meter

Daarmee evenaarde Kok haar persoonlijke record en bleef ze opnieuw een fractie boven het Nederlands record van 37,06, dat sinds januari 2013 op naam staat van Thijsje Oenema.

De Russin Angelina Golikova pakte zilver met 37,30. Het brons ging naar de Canadese Heather McLean. Jutta Leerdam, die vorig weekeinde de Europese sprinttitel veroverde, reed de zesde tijd (37,50), op de zevende plaats gevolgd door Michelle de Jong, die zichzelf met 37,79 verbeterde. Dione Voskamp (tiende in 37,94) en Jorien ter Mors (dertiende in 38,01) belandden in de middenmoot.

Kok eindigde vorig weekeinde bij de NK sprint op de derde plek. Ze reed toen in beide manches op de 500 meter iets minder snel: 37,52 en 37,48. Kok profiteerde optimaal van de goede omstandigheden in Thialf, met snel ijs en een relatief lage luchtdruk. Ook had de Nederlands kampioene niets te duchten van de sprintsters uit Azië, onder wie de Japanse toppers Nao Kodaira en Miho Takagi. Zij bleven vanwege de coronapandemie in eigen land.

’Toch wel jammer’

„Mijn start ging nog niet zo goed, die viel wat tegen”, blikte Kok bij de NOS terug op haar winnende race. „Maar ik reed daarna een heel goed rondje en ook de bochten en de kruising verliepen naar wens. Ik was heel blij met mijn tijd, maar toch wel weer jammer dat ik net niet ietsje sneller was. Weer 37,08, weer net niet. Met een betere start had ik het record nu zeker gered. Ik hoop echter ooit een 36’er hier in Thialf te rijden. Hopelijk komende maand al bij de WK afstanden.”

Bowe wint 1500 meter

Brittany Bowe schreef eerder op de zaterdag de 1500 meter op haar naam. De wereldkampioene van 2015 op deze afstand finishte als enige onder de 1 minuut en 54 seconden. De 32-jarige rijdster eindigde in een tijd van 1.53,88 en bleef daarmee ruim een halve seconde boven het baanrecord, dat op 1.53,10 staat.

Brittany Bowe. Ⓒ Timsimaging

Ireen Wüst, regerend olympisch en wereldkampioene op deze afstand, pakte zilver met een tijd van 1.54,57. Het brons was voor Antoinette de Jong, die op 1.54,71 uitkwam. De Friezin veroverde afgelopen zondag de Europese allroundtitel in Heerenveen.

Ter Mors, Nederlands kampioene op deze afstand, reed met 1.54,97 de vijfde tijd. Nummer 6 Irene Schouten was met een persoonlijk record van 1.54,98 een fractie langzamer dan haar landgenote. De marathonspecialiste was op de schaatsmijl liefst twee seconden sneller dan vorig weekeinde bij de EK allround, waar ze achter De Jong verrassend zilver pakte in het eindklassement. Melissa Wijfje belandde met een tijd van 1.56,68 op de twaalfde plek.

’Fijn gevoel’

Wüst was niet ontevreden met haar tweede plaats. „Voor nu is het goed, maar er zit nog meer in en dat geeft ook een fijn gevoel”, liet de vijfvoudig olympische kampioene bij de NOS weten. Wüst (34) ontbrak vorig weekeinde bij de EK allround en richt zich volledig op de WK afstanden komende maand in Thialf. „Dit is echt een opmaat voor dat toernooi. Daar wil ik het echt laten zien.”

