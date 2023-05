Paris Saint-Germain sluit roerige week af met zege op Troyes

PSG verloor vorig weekend thuis met 3-1 van Lorient en daarna brak de onrust uit rond de landskampioen. Messi vertrok volgens Franse media zonder toestemming van de club voor promotiewerkzaamheden naar Saoedi-Arabië, waarna hij zou zijn geschorst. De club heeft hier geen officiële mededeling over gedaan. Supporters van PSG gingen afgelopen week boos de straat op om hun onvrede te uiten over de prestaties van de club en sterspelers zoals Messi.

Kylian Mbappé, een andere vedette, zorgde in Troyes al in de 8e minuut voor wat rust in de ploeg. De Fransman kon zomaar binnenkoppen nadat een van richting veranderde voorzet was teruggekomen van de lat. In de tweede helft verdubbelde Vitinha de marge vanuit de rebound. Xavier Chavalerin bracht de spanning nog even terug, maar Fabián Ruiz zorgde al snel voor de derde Parijse treffer.

Lacazette maakt er vier en helpt Lyon in spektakelstuk aan zege

Olympique Lyonnais moest tot het uiterste gaan om tegen Montpellier de drie punten in eigen huis te houden. De ploeg van trainer Laurent Blanc kwam op een 1-4 achterstand, maar won door een doelpunt in de allerlaatste minuut. Alexandre Lacazette schoot vanaf de strafschopstip de 5-4 binnen.

Lacazette opende de score, maar Montpellier kwam via vier doelpunten van Sepe Wahi op een ruime voorsprong. Wahi trof in de 40e, 41e, 53e en 55e minuut doel. Toch ging het nog mis voor de bezoekers. Lacazette maakte een hattrick, terwijl Dejan Lovren ook een steentje bijdroeg met een goal.

Pas in de tiende minuut van de blessuretijd schoot Lacazette de winnende binnen. Na ingrijpen van de VAR werd een penalty toegekend, die de Franse spits verzilverde. Hij klimt nu met 24 doelpunten over Kylian Mbappé heen als topscorer van de Ligue 1.

AS Monaco behoudt zicht op Champions League-ticket door goal Boadu

Myron Boadu scoort voor Monaco. Ⓒ ANP/HH

AS Monaco heeft nog altijd zicht op een ticket voor de Champions League. Mede dankzij een doelpunt van de Nederlandse aanvaller Myron Boadu won de ploeg met 2-1 bij hekkensluiter Angers.

Aleksandr Golovin hielp Monaco vlak voor rust aan een 1-0-voorsprong, waarna Boadu na een uur voor de 2-0 zorgde. De éénvoudig international scoorde op aangeven van Youssouf Fofana. Abdallah Sima deed nog wat terug namens Angers.

Monaco staat op de vierde plaats in de Ligue 1 met 64 punten. Nummer 2 RC Lens heeft 72 punten en Olympique Marseille volgt met 70 punten. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de Champions League, de nummer 3 gaat naar de voorrondes van het miljoenenbal.