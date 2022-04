Tiger Woods kent ondanks zorgen na zwaar auto-ongeluk prima start van The Masters

De 46-jarige Woods noteerde bij zijn terugkeer op Augusta drie birdies en twee bogeys. Hij besloot zijn ronde op de achttiende hole met een par en oogde redelijk content met zijn optreden. Zijn drie birdies werden luidkeels begroet door de duizenden fans die zich rondom de holes hadden verzameld om een glimp van Woods op te vangen.

Woods maakte zich in aanloop naar zijn rentree zorgen over zijn beweeglijkheid, maar hij leek weinig pijn te ondervinden. Bij het knielen leek hij wel meer moeite te hebben. Woods had ruim dertien maanden geleden een zwaar auto-ongeluk en liep daarbij ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.

In de weken voor The Masters baarde Woods opzien door zich te laten zien op Augusta. Dinsdag bevestigde dat hij in principe zijn rentree zou gaan maken.