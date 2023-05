Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven als shorttracker is Suzanne Schulting allemaal even te veel

Door Renze Lolkema

Suzanne Schulting in actie tijdens de WK in Zuid-Korea. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De dreun van de vernederende driedaagse in Korea dreunt nog steeds na bij Suzanne Schulting, de diva van het Nederlandse shorttrack. Ze had half maart veel meer goud willen delven dan dat ze uiteindelijk op die WK in Seoul deed. Woensdag werd bekend dat Schulting het even rustiger aan gaat doen.