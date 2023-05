Na 63 goals in 44 duels is Kalma klaar voor Europese top: CL-finalist Wolfsburg slaat toe

Wolfsburg staat volgende week in de Champions League-finale in Eindhoven tegenover FC Barcelona. Bij de Duitsers komt Kalma met Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen drie landgenoten tegen.

„Ik heb een erg fijne en leerzame tijd gehad bij FC Twente”, laat Kalma weten. „Daarvoor ben ik de club dankbaar. Nu ben ik klaar voor een volgende stap in mijn carrière.” De spits, die in 2019 overstapte van sc Heerenveen naar FC Twente, heeft tot 2026 getekend in Duitsland.

De 23-jarige Kalma debuteerde september vorig jaar bij de OranjeLeeuwinnen. Ze kreeg daarmee de beloning voor een ijzersterk seizoen, waarin ze 33 keer scoorde in 24 duels. In het voorbije seizoen plakte ze daar nog dertig treffers in twintig optredens aan vast. Na over twee jaar genomen dus 63 goals in 44 wedstrijden besluit ze haar geluk over de grens te beproeven.