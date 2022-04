’Man Utd-ster Bruno Fernandes betrokken bij auto-ongeluk’

Ook de andere inzittende zouden zonder schrammen het ongeluk hebben ondergaan. De Portugese middenvelder gaat zelfs maandagmiddag gewoon meetrainen met de Red Devils.

Dinsdagavond speelt United op Anfield tegen aartsrivaal Liverpool. De ploeg van trainer Rangnick heeft de punten keihard nodig in de strijd om een plek in de Champions League. Liverpool strijdt met Manchester City om de titel in de Premier League. De ploeg van coach Klopp staat een punt achter op de Citizens.

Voor Rangnick was het dan ook schrikken toen hij hoorde over het nieuws van Fernandes, maar het lijkt erop dat hij ’gewoon’ kan meedoen in de kraker.