Pogacar boekt ook op La Planche des Belles Filles prachtige ritzege

Vrijdag kreeg het peloton de eerste echte berg voor de kiezen tijdens deze editie van de Tour. Met slechts zeven kilometer was het er nog niet een van mythische proporties, maar in de laatste honderden meters kwam het stijgingspercentage op momenten boven de twintig uit. Lennard Kämna begon samen met Dylan Teuns en Simon Geschke aan die laatste zware klim, maar ging er met nog vijf kilometer alleen vandoor. Hij leek af te stevenen op de overwinning, maar werd vlak voor de meet toch nog bijgehaald door een ontketende Pogacar.

Het is de tweede ritzege voor de Sloveen op La Planche des Belles Filles. Twee jaar geleden won hij op de voorlaatste dag de individuele tijdrit op de berg in de Vogezen en hij legde daar toen de basis voor zijn eerste van twee eindzeges in de Tour de France.

Pogacar heeft in het algemeen klassement 35 seconden voorsprong op Vingegaard. Met zijn ritzege een dag eerder in Longwy had hij de gele trui overgenomen van Wout van Aert. De Brit Geraint Thomas staat derde op 1.10.

’Speciale dag’

De Sloveen zag een langgekoesterde wens uitkomen met de etappezege op La Super Planche des Belles Filles in de zevende Tourrit. „Het zat al heel lang in mijn hoofd om hier voor de etappezege te gaan, eigenlijk al vanaf het moment dat de route werd bekendgemaakt”, zei de 23-jarige Sloveen van UAE Team Emirates.

Pogacar klopte zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma op de streep. Hij wist er nog net een sprint uit te halen om de Deen te verslaan. „Mijn jongens hebben de hele dag zo hard gewerkt dus ik moest alles geven tot aan de streep”, zei de Sloveen. „Het is een heel speciale dag vandaag. Ik ben mijn eigen stichting ten behoeve van kankeronderzoek gestart en mijn familie stond hier langs de kant. Dus ik ben heel blij dat ik de overwinning kon pakken.”

Kopgroep

Het duurde heel lang voordat zich in rit 7 een kopgroep had gevormd, maar na zo’n vijftig kilometer was de groep avonturiers eindelijk los. Max Schachmann en Lennard Kämna, Kasper Asgreen, Imanol Erviti, Simon Geschke, Luke Durbridge, Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Dylan Teuns, Cyril Barthe kregen ruim twee minuten van het peloton.

Maar het was duidelijk dat Pogacar zijn zinnen op de ritzege had gezet en absoluut niet zijn leiderstrui wilde verliezen die hij een dag eerder had veroverd. De voorsprong van de koplopers liep door de inspanningen van de ploeg van de Sloveen dan ook niet verder op.

Kämna, Schachmann, Geschke, Teuns en Durbridge waren het ondertussen zat en gingen er vandoor. Met z’n vijven lukte het wel om de voorsprong wat te laten oplopen tot ruim drie minuten. Barthe en Erviti voegden zich later toe aan de vijf koplopers.

Lennard Kämna leek lange tijd op de overwinning af te stevenen. Ⓒ ANP/HH

Aan de voet van de verraderlijke klim waren van de koplopers alleen Teuns, Kämna, en Geschke nog over. Zij begonnen met 80 seconden voorsprong aan La Planche des Belles Filles. De grote vraag was of dat genoeg zou zijn om het jagende peloton achter zich te houden? Nee dus, Pogacar en Vingegaard gingen hem nog net voorbij.

Zaterdag

Zaterdag staat de 186 kilometer tellende rit van Dole naar Laussane op het programma.