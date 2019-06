Barça krijgt 35 miljoen voor Cillessen

Barcelona bedankt de eerste doelman van het Nederlands elftal voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar. Cillessen bleef al die tijd tweede doelman, achter Marc-André ter Stegen. De oud-doelman van NEC en Ajax speelde slechts 32 duels voor FC Barcelona. Daarvan waren er 24 in het Spaanse bekertoernooi, 5 in de competitie en 3 in de Champions League.

Cillessen werd maandag al medisch gekeurd bij Valencia, waar hij overeenstemming heeft bereikt over een vierjarig contract. In die verbintenis heeft Valencia laten opnemen dat de dertigjarige keeper voor 80 miljoen euro mag vertrekken.

Cillessen wilde FC Barcelona graag verlaten omdat hij weer een seizoen met weinig speeltijd vreesde.