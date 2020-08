Foto’s: PSG-fans massaal de straat op in Parijs

De coronaregels worden even vergeten door supporters van PSG in de Franse hoofdstad. De kroegen zitten vol en in de buurt rondom het stadion van PSG liepen supporters voorafgaand aan het duel met Bayern rond met fakkels, trommels en zongen zij luid hun club toe.

PSG-supporters verzamelen zich overal voor de Champions League-finale tegen Bayern. Ⓒ ANP/HH

In het stadion zitten ook zo’n duizenden supporters naar een groot scherm te kijken hoe hun club het ervan afbrengt. Hoewel er ook fans een mondkapje dragen, lijkt niet alles volgens de maatregelen van de Franse regering te verlopen.