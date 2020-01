NFL-speler Beckham Jr. slaat agent op achterwerk en krijgt arrestatiebevel

Het was feest in de kleedkamer van Louisiana State University Tigers. Het collegeteam won maandag het NCAA National Championship na een 42-25 zege tegen Clemson Tigers, dus mocht er in de catacomben stevig feest gevierd worden. Aanwezig in de kleedkamer: Odell Beckham Jr. De wide receiver van Cleveland Browns is afkomstig uit Baton Rouge, de hoofdstad van Louisiana, en was er als de kippen bij om met zijn favoriete College-team feest te vieren.

Jammer alleen dat OBJ iets té uitbundig was. Toen een agent even poolshoogte kwam nemen, reageerde Beckham Jr. met een uitdagende tik op de man zijn billen. Iets waar de politie van New Orleans niet bepaald om kon lachen. Die vaardigden meteen een arrestatiebevel uit tegen de NFL-speler. Of OBJ ook echt naar de cel moet, lijkt weinig waarschijnlijk, al blijft hij bij een volgende viering maar beter uit de buurt van eenieders billen.