Sterke Michael van Gerwen boekt zege in Premier League

Door zijn overwinning in Milton Keynes houdt Van Gerwen zich op de koppositie in de prestigieuze dartscompetitie. Dimitri Van den Bergh is nog altijd koploper. De Belg rekende woensdagavond af met Gary Anderson: 7-5. Van Gerwen deelt de tweede plek met Nathan Aspinall, die Rob Cross versloeg.

De nummer twee van de wereld, vijfvoudig winnaar van de Premier League, had er zin in tegen De Sousa. Zijn gemiddelde kwam uiteindelijk uit op 104.72, maar zat lange tijd ver boven de 110. In het eerste gedeelte van de wedstrijd kwam Van Gerwen geweldig voor de dag.

Van Gerwen, die met een nieuw setje darts gooide, vertelde: „Ik maakte het mezelf nog moeilijk, maar is wel wat ik kan. Daar ben ik heel erg blij mee. De scorende power was er, vooral in het begin. Daarna zakte ik een beetje weg. Maar iedereen weet dat ik weer aan het opbouwen ben. Het gaat niet allemaal vanzelf.”

Van Gerwen won maandag van de Engelsman Glen Durrant (7-3) en kwam een dag later tegen de Schot Gary Anderson uit op 6-6. Hij gooit donderdag op speelavond 9 in Milton Keynes tegen de Welshman Jonny Clayton.

Uitslagen

Rob Cross v Nathan Aspinall 4-7

Gary Anderson v Dimitri Van den Bergh 5-7

Michael van Gerwen v Jose de Sousa 7-4

James Wade v Jonny Clayton 7-2

Peter Wright v Glen Durrant