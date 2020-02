Sport Kort: Bryant toegezongen bij zege Lakers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Eerst thuiszege Lakers sinds overlijden Bryant

08.35 uur: De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben voor het eerst sinds de dood van clublegende Kobe Bryant op 26 januari, een thuiszege geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen in het eigen Staples Center San Antonio Spurs met 129-102. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen de Portland Trail Blazers nog verloren.

LeBron James was bij de thuisploeg goed voor 36 punten en leidde zijn ploeg naar de winst op de Spurs, die enkele dagen eerder op dezelfde plek ook al van de LA Clippers hadden verloren. Het publiek in Los Angeles zette in het derde kwart en kort voor het einde met „Kobe, Kobe” nog spontaan enkele spreekkoren voor Bryant in.

De Lakers blijven met 38 overwinningen aan de leiding in de Western Conference. De Clippers en Denver Nuggets hebben drie zeges minder. De ploeg uit Denver won met 127-99 van de Portland Trail Blazers.

Wielrennen: Dainese eerste leider Jayco Herald Sun Tour

07.00 uur: Team Sunweb is sterk begonnen aan de Australische Jayco Herald Sun Tour. In de openingsrit ging de Italiaanse sprinter Alberto Dainese met de etappezege en de leiderstrui aan de haal.

De 21-jarige wielrenner troefde na een etappe over 121 kilometer van Nagambie naar Shepparton Kaden Groves (Mitchelton-Scott) en Moreno Hofland in een sprint.

De Jayco Herald Sun Tour duur nog tot zondag. Vorig jaar werd de koers gewonnen door Dylan van Baarle.