Sport Kort: Wereldkampioen Pedersen verlengt

Mads Pedersen in actie tijdens de Tour Down Under. Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Wereldkampioen tot en met 2022 bij Trek

11.01 uur: Trek-Segafredo heeft het contract van wereldkampioen Mads Pedersen met twee jaar verlengd. De Deense wielrenner blijft tot en met 2022 verbonden aan de Amerikaanse WorldTourformatie.

Het vertrouwen dat Pedersen kreeg van de teamleiding van Trek was voor hem de voornaamste reden om bij te tekenen bij de ploeg, die onder anderen ook de Nederlanders Bauke Mollema en Koen de Kort onder contract heeft staan. „Ik wil wedstrijden blijven winnen”, keek Pedersen op dit seizoen vooruit. „Ik wil vooraan in de klassiekers zitten en niet alleen in de grote wedstrijden, maar in alle koersen in plaats van af en toe een uitschieter. Dat is mijn grote doel en natuurlijk wil ik daarnaast de regenboogtrui eren.”

Trek vindt het heel belangrijk om nog enkele seizoenen met Pedersen te werken. „Hij is een winnaar en heeft het instinct om te winnen. Ik geloof ook echt dat hij op weg is naar succes in de klassiekers”, zei teammanager Guercilena. Pedersen is kopman voor de klassiekers en zal zijn debuut in de Tour de France maken.

Paardensport: Grote Prijs Hongkong voor springruiters gaat niet door

10.58 uur: De Grote Prijs van Hongkong die deel uitmaakt van de lucratieve Masters Serie gaat niet door vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisatie van het paardensportevenement meldt dat de wedstrijd vanwege de gezondheidssituatie en om de veiligheid van de gasten te waarborgen is afgelast.

Het evenement in Hongkong hoort samen met de wedstrijden in Lausanne en Parijs tot de Masters-Serie, waarbij een bonus van 1 miljoen euro te verdienen valt. De Nederlandse springruiter Gerco Schröder stond aanvankelijk op de startlijst.

Andrea Iannone Ⓒ AFP

Motorsport: MotoGP-coureur Iannone blijft geschorst

10.15 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Iannone blijft voorlopig geschorst en mist sowieso de eerste testraces van de MotoGP die deze week worden verreden in het Maleisische Sepang. Dat meldde de internationale federatie FIM na een hoorzitting op het hoofdkantoor in het Zwitserse Mies, waar de 30-jarige wegracer zich moest verantwoorden voor een positieve dopingcontrole.

Iannone is betrapt op het gebruik van een verboden anabole steroïde bij de Grote Prijs van Maleisië in november vorig jaar. Ook de contra-expertise viel negatief uit voor de rijder van Aprilia. Tijdens de zitting heeft de coureur geprobeerd zijn onschuld te bewijzen. Het vonnis van de tuchtcommissie laat nog even op zich wachten en zolang blijft Iannone geschorst. De MotoGP opent dit jaar op 8 maart met de Grote Prijs van Qatar.

De Italiaan rijdt sinds 2013 in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. Hij boekte in 2016 op een Ducati zijn enige zege in de MotoGP.

LeBron James herdenkt Kobe Bryant tijdens het volkslied. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Eerst thuiszege Lakers sinds overlijden Bryant

08.35 uur: De basketballers van de Los Angeles Lakers hebben voor het eerst sinds de dood van clublegende Kobe Bryant op 26 januari, een thuiszege geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Lakers versloegen in het eigen Staples Center San Antonio Spurs met 129-102. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen de Portland Trail Blazers nog verloren.

LeBron James was bij de thuisploeg goed voor 36 punten en leidde zijn ploeg naar de winst op de Spurs, die enkele dagen eerder op dezelfde plek ook al van de LA Clippers hadden verloren. Het publiek in Los Angeles zette in het derde kwart en kort voor het einde met „Kobe, Kobe” nog spontaan enkele spreekkoren voor Bryant in.

De Lakers blijven met 38 overwinningen aan de leiding in de Western Conference. De Clippers en Denver Nuggets hebben drie zeges minder. De ploeg uit Denver won met 127-99 van de Portland Trail Blazers.

Alberto Dainese Ⓒ Team Sunweb

Wielrennen: Dainese eerste leider Jayco Herald Sun Tour

07.00 uur: Team Sunweb is sterk begonnen aan de Australische Jayco Herald Sun Tour. In de openingsrit ging de Italiaanse sprinter Alberto Dainese met de etappezege en de leiderstrui aan de haal.

De 21-jarige wielrenner troefde na een etappe over 121 kilometer van Nagambie naar Shepparton Kaden Groves (Mitchelton-Scott) en Moreno Hofland in een sprint.

De Jayco Herald Sun Tour duur nog tot zondag. Vorig jaar werd de koers gewonnen door Dylan van Baarle.