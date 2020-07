Sport Kort: Eerste oefenwedstrijd PSV op De Herdgang tegen amateurs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Eerste oefenwedstrijd PSV op De Herdgang tegen amateurs

18.18 uur: De Duitser Roger Schmidt zit volgende week vrijdagavond voor het eerst op de bank bij PSV, bij een oefenwedstrijd op het eigen trainingscomplex De Herdgang tegen de amateurs UNA. Die Brabantse club speelt in de Derde Divisie. PSV mag in lijn met de RIVM-richtlijnen 380 mensen toelaten op het complex, onder wie 300 supporters.

De 27.000 seizoenkaarthouders van PSV maken kans om naar binnen te mogen. Zij kunnen vanaf maandag een kaartje kopen. De toeschouwers krijgen een vaste zitplaats toegewezen en moeten onderling 1,5 meter afstand houden.

De nieuwe PSV-trainer Schmidt begon maandag met zijn selectie aan de voorbereiding. Bij de eerste training van PSV mocht ook een gereduceerd aantal fans naar binnen. De Eindhovense club gaat na het oefenduel met UNA op trainingskamp naar Duitsland. PSV start de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Voetbal: Leverkusen start voorbereiding op Europa League met Havertz

17.29 uur: De voetballers van de Duitse club Bayer Leverkusen beginnen na een vakantie van 18 dagen met de voorbereiding op de Europa League. Bayer-coach Peter Bosz zegt dat zijn sterspeler Kai Havertz, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Chelsea, donderdagavond ook gewoon bij de training aanwezig is. „Kai is meteen bij de start van de training erbij en ik reken er ook op dat hij in de Europa League erbij zal zijn”, zei de Nederlandse trainer.

Bayer Leverkusen speelt op 6 augustus de return tegen het Schotse Rangers FC. De Duitse club verdedigt een 3-1-zege uit Glasgow. Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League uitgespeeld in vier Duitse steden: Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen. Mocht Leverkusen zich plaatsen, dan speelt de ploeg van Bosz in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Internazionale en Getafe.

Havertz (21) staat open voor een transfer. Chelsea lijkt zijn volgende bestemming te worden, maar Leverkusen wil dat de aanvallende middenvelder komende maand nog voor de Duitsers speelt.

Bosz weet niet of de korte pauze die zijn ploeg heeft gehad na de verloren bekerfinale op 4 juli tegen Bayern München een voordeel is of juist niet. „Andere landen zijn later begonnen en hebben toen langer niet gespeeld. Wij waren de eerste competitie die weer hervatte en hadden nu een korte pauze. We weten niet of dat een voordeel of nadeel zal zijn. We proberen zo goed mogelijk met de situatie om te gaan.”

De spelers van Leverkusen zijn woensdag en donderdag getest. Bosz meldde dat alle testen negatief waren.

Voetbal: Bayern München na korte vakantie terug op het veld

17.26 uur: De voetballers van Bayern München hebben na een korte vakantie de training hervat. Dat doen ze voorlopig in kleine groepen. De winnaar van de Duitse ’dubbel’ gaat zich voorbereiden op het restant van de Champions League, komende maand. De ploeg van trainer Hansi Flick ontvangt op 8 augustus Chelsea voor de return in de achtste finales.

Op papier is de return een formaliteit, omdat Bayern in februari al met 3-0 won in Londen. Het elftal van Flick maakte na een pauze van ruim twee maanden een ijzersterke indruk. Bayern prolongeerde niet alleen de landstitel, maar pakte ook de Duitse beker. De ’Rekordmeister’ behoort tot de favorieten voor de eindzege in de Champions League.

Leroy Sané, deze zomer overgekomen van Manchester City, sluit vrijdag aan bij de groepstraining. De aanvaller trainde de afgelopen weken al individueel in München. Sané, die met het rugnummer 10 gaat spelen, werd donderdag officieel gepresenteerd. „Ik wilde City alleen verlaten voor een club waarmee ik de Champions League kan winnen. En dat is Bayern voor 100 procent”, zei Sané. De 24-jarige international moet wel wachten tot volgend seizoen. Hij is niet speelgerechtigd voor het restant van de huidige editie van de Champions League.

Voetbal: Roemeen Lucescu (74) trainer van Dinamo Kiev

17.25 uur: Mircea Lucescu begint op zijn 74e aan een nieuw voetbalavontuur. De Roemeen, die volgende week 75 wordt, is donderdag aangesteld als trainer van Dinamo Kiev uit Oekraïne.

Lucescu was onder meer bondscoach van Roemenië en Turkije. Als clubtrainer was hij onder meer werkzaam bij Internazionale, Galatasaray, Besiktas en Zenit Sint-Petersburg. In Oekraïne werkte Lucescu eerder jarenlang bij Sjachtar Donetsk, waarmee hij acht landstitels behaalde en in 2009 ook de Europa League won.

Bij Kiev ondertekent Lucescu een contract voor twee jaar, met de optie op nog een seizoen.

Atletiek: Keniaanse oud-wereldkampioen 1500 meter voorlopig geschorst

16.58 uur: De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voorlopig geschorst omdat hij drie dopingcontroles heeft gemist. De 27-jarige Manangoi was niet aanwezig op de plekken die hij vooraf had opgegeven. Drie overtredingen van de ’whereabouts’ binnen een jaar kunnen tot een schorsing leiden.

Manangoi zegt in een verklaring geen verboden middelen te hebben gebruikt. „Mijn zaak heeft niets te maken met verboden middelen, ik ben altijd een ’schone’ atleet geweest.”

Manangoi veroverde op de WK van 2017 in Londen de wereldtitel op de 1500 meter. Twee jaar eerder had hij in Peking op die afstand genoegen moeten nemen met zilver, achter zijn landgenoot Asbel Kiprop. Manangoi kon vorig jaar bij de WK in Doha zijn titel niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet.

„Ik ging door de slechtste periode van mijn carrière, ik was boos vanwege mijn blessure. Dat had impact op alles op en naast de baan”, zegt de Keniaan. Volgens hem dateren z’n drie gemiste dopingcontroles allemaal van vorig jaar. „Ik weet precies om welke momenten het gaat.” Hij hoopt de AIU, de integriteitseenheid binnen de atletiek, te overtuigen van zijn onschuld.

Wielrennen: WorldTourkoersen in Canada gaan in 2020 niet door

16.33 uur: De WorldTourwedstrijden Grand Prix de Québec en Grand Prix de Montreal gaan dit jaar niet door. De beide eendaagse wielerwedstrijden stonden op de kalender van de UCI gepland voor 11 en 13 september.

De organisatie zegt dat het onmogelijk is om aan alle gezondheidseisen en operationele voorwaarden te voldoen om een veilige omgeving voor iedereen te creëren terwijl de coronapandemie voortduurt. „Alle inspanningen die we hebben gedaan om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen waren uiteindelijk niet genoeg”, zei Serge Arsenault namens de organisatie. „Natuurlijk zijn we zeer bedroefd dat we op de pauzeknop moeten drukken, maar onze primaire plicht gaat uit naar de coureurs, de teams, de fans en onze partners.”

Voorzitter David Lappartient van wielerunie UCI liet weten de redenen voor het lastige besluit te begrijpen. „We kijken vooruit naar de terugkeer van de wedstrijden in 2021”, zei de Fransman. De wielerkoersen staan voor volgend jaar gepland op 10 en 12 september.

Voetbal: MVV en ADO als eerste tegenover elkaar in maand vol oefenduels

16.30 uur: MVV en ADO Den Haag staan volgende week vrijdag als eerste twee clubs uit het betaalde voetbal tegenover elkaar in een lange reeks onderlinge oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen. Het duel in Maastricht begint om 20.00 uur. Bij ADO werd afgelopen week een speler positief getest op corona, maar dat staat het oefenduel niet in de weg.

In de ’FOX Sports Eredivisie Comeback’ komen alle clubs uit het betaalde voetbal in actie. Per eredivisieclub zijn twee wedstrijden rechtstreeks te zien op de sportzender, zo is afgesproken. FC Utrecht is te zien als de club speelt tegen AZ en Ajax, Feyenoord thuis tegen Sparta en PSV is te bekijken als het tegen Vitesse moet.

Gedurende de hele maand augustus is bijna dagelijks live een wedstrijd te zien uit de twee hoogste Nederlandse competities op FOX Sports, dat ook de rechten heeft voor de ontknoping van de Europa League.

Olympische Spelen: Tokio houdt jaar voor Spelen sobere ceremonie in leeg stadion

16.22 uur: Precies één jaar voor de start van de Olympische Spelen is een sobere ceremonie gehouden in het lege Olympisch Stadion van Tokio. De Japanse zwemster Rikako Ikee hield op het gras van het middenterrein een speech, met in haar hand een lantaarn met daarin de olympische vlam. De ceremonie van een kwartier werd online uitgezonden.

„Bedenk hoe de wereld er over een jaar uitziet: we staan dan op het punt om te beginnen aan de Olympische en Paralympische Spelen”, zei de 20-jarige Ikee, bij wie vorig jaar leukemie werd aangetroffen. „Ik geloof erin dat de vlam van hoop Tokio over een jaar zal verlichten.”

De zwemster moest een behandeling van tien maanden ondergaan. Begin dit jaar dook het Japanse talent, winnares van zes gouden medailles op de Aziatische Spelen van 2018, weer het water in om te gaan trainen voor de Spelen van Tokio. Het mondiale sportevenement zou eigenlijk deze vrijdag (24 juli) beginnen, maar werd in maart als gevolg van de coronacrisis een jaar uitgesteld. De Spelen beginnen nu op 23 juli 2021, mits de gezondheid van alle deelnemers dan gegarandeerd kan worden.

Ook in Japan loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Het vertrouwen in het doorgaan van de Spelen is niet zo groot onder de inwoners van het Aziatische land, zo bleek onlangs uit een poll van persbureau Kyodo. Slechts een kwart van de Japanners die de poll invulden, denkt dat het evenement volgend jaar wel kan worden gehouden.

De Japanners werken in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan versimpelde versie van de Spelen, vooral om de extra kosten van het jaar uitstel zo laag mogelijk te houden. „We bereiden meerdere scenario’s voor”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. „Onze grootste prioriteit is de gezondheid van alle deelnemers.”

Atletiek: Alsnog streep door atletiekgala Diamond League in Gateshead

14.25 uur: De Diamond League heeft opnieuw een streep moeten zetten door een gepland atletiekevenement. De Müller Grand Prix in het Britse Gateshead is geschrapt. De wedstrijd stond op de aangepaste kalender op 12 september. De organisatie kan de veiligheid van de atleten niet garanderen, meldde de organisatie.

„De regeringsmaatregelen vanwege de coronapandemie hebben ervoor gezorgd dat we niet de vereiste voorzieningen kunnen aanbrengen in het stadion. We hebben nu niet meer de tijd een veilige en optimale topsportomgeving te creëren”, aldus een verklaring.

De Diamond League is een reeks toonaangevende atletiekwedstrijden waar de wereldtop aan meedoet. Er zijn door de coronacrisis nog maar zeven meetings over dit jaar. De eerste is gepland op 14 augustus in Monaco.

Daar komt Sifan Hassan, wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter, aan de start op de 5000 meter. Ook Mike Foppen is toegelaten in Monaco. De Nijmeegse atleet verbeterde afgelopen zondag het Nederlands record 5 kilometer op de weg (13.31) en wil op de baan van Monaco een aanval doen op het Nederlands record op de 5000 meter. Dat staat sinds 2002 met 13.13,06 op naam van Kamiel Maase.

Voetbal: Emery nieuwe trainer Villarreal

13.31 uur: Unai Emery heeft een nieuwe baan. De 48-jarige Spanjaard is donderdag aangesteld als nieuwe trainer van Villarreal. Bij de nummer vijf van afgelopen seizoen volgt Emery de ontslagen Javi Calleja op.

De 48-jarige Emery moest in november vertrekken bij Arsenal, nadat de Londense club zeven duels op rij niet wist te winnen. Dat was de slechtste reeks sinds 1992. Eerder was Emery trainer van Sevilla. Met die club won hij van 2014 tot 2016 drie keer op rij de Europa League. Daarna vertrok Emery naar Paris Saint-Germain, waarmee hij de Franse titel behaalde.

Bij Villarreal ondertekent Emery een 3-jarig contract.

Wielrennen: Boels-Dolmans wel gewoon van start in Spaanse wielerkoers

13.30 uur: De vrouwenwielrenploeg van Boels-Dolmans gaat donderdag wel gewoon van start in de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Dat meldt sportief directeur Danny Stam. Eerder op donderdag trok CCC-Liv, met boegbeeld Marianne Vos, zich terug. De leiding vindt de gezondheidsrisico’s in de regio Navarra te groot.

Stam ziet geen reden om niet de fiets op te stappen. „We hebben een eis bij de organisatie neergelegd. Iedereen moet een coronatest overhandigen. Als je die niet kan aanleveren, krijg je geen rugnummer. Dat doen ze heel netjes hier, ze komen het goed na”, zegt hij.

De organisatie en ploegen zijn eensgezind, merkt Stam. De internationale wielrenunie heeft een protocol opgesteld maar is verder te weinig zichtbaar, vindt de sportief directeur van Boels-Dolmans. „De UCI is de baas van het wielrennen. Ze moeten meer optreden en verantwoording nemen. We betalen niet voor niets geld voor een licentie. Maar ze houden zich nu van alles afwezig.”

Stam heeft geen oordeel over het besluit van CCC-Liv om niet te starten. „Dat moet ieder voor zich bepalen.” CCC-Liv zei bedenkingen te hebben bij de coronaprotocollen van andere ploegen. „Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan”, aldus teammanager Van den Boom. Maar Stam geeft dus aan dat rensters geen nummer krijgen als ze de organisatie de test niet overhandigen.

Bij Boels-Dolmans fietsen onder anderen Anna van der Breggen en Chantal Blaak

Voetbal: FC Emmen langer door met Ben Moussa

11.23 uur: Hilal Ben Moussa blijft voorlopig bij FC Emmen voetballen. De 28-jarige middenvelder verlengde donderdag zijn contract met een seizoen met een optie voor nog een jaar.

Ben Moussa komt sinds 2017 uit voor FC Emmen. Vorig jaar vertrok hij naar de Roemeense club Sepse OSK, maar na een half jaar keerde Ben Moussa weer terug.

„Ik heb het uitstekend naar mijn zin in Emmen. Het was dan ook geen moeilijke beslissing om hier ook komend seizoen te voetballen”, aldus Ben Moussa, die eerder voor FC Groningen en FC Volendam uitkwam.

Badminton: Maas (29) stopt als international

09.55 uur: Badmintonner Jelle Maas komt niet langer uit voor het Nederlandse team. De 29-jarige speler uit Dongen zegt dat hij niet meer dezelfde passie had als voorheen. De onzekere toekomst door de uitbraak van het coronavirus heeft hem een beslissende zet gegeven om te stoppen, meldt de badmintonbond. Het besluit is een tegenvaller voor Robin Tameling, met wie hij samenspeelde in het dubbelspel.

Maas brak al vroeg door en was ongeveer dertien jaar actief voor de Nederlandse teams. „De bronzen medailles met Tabeling op het EK in Huelva in 2018 en de Europese Spelen in Minsk vorig jaar zijn mijn persoonlijke hoogtepunten. Maar natuurlijk was de zilveren plak met het mannenteam op de EK in Frankrijk ook een fantastische teamprestatie. Daar ben ik trots op”, zegt dubbelspecialist Maas, die wel actief blijft in clubverband bij SC 08 Lüdinghausen uit Duitsland. Tabeling zal zich nu tot de Olympische Spelen in Tokio volledig focussen op het gemengd dubbel met Selena Piek.

Wielersport: Ploeg Vos trekt zich terug uit Spaanse wielerkoers

08.42 uur: De vrouwenploeg van CCC-Liv, met boegbeeld Marianne Vos, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa, die donderdag wordt verreden. „De gezondheidsrisico’s in de regio Navarra zijn te groot”, laat teammanager Eric van den Boom weten in een persverklaring.

Niet alleen is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Noord-Spaanse regio de afgelopen dagen aanzienlijk gestegen, CCC-Liv heeft ook bedenkingen bij de coronaprotocollen van andere ploegen. „Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan”, aldus Van den Boom.

De Emakumeen Nafarroako Klasikoa is een koers over 118 kilometer van Pamplona naar Lekunberri. Voor veel rensters is de koers de herstart van het wielerseizoen na een maandenlange corona-onderbreking. Ook Annemiek van Vleuten zal aan de start verschijnen in haar regenboogtrui, alsmede olympisch kampioene Anna van der Breggen.

CCC-Liv doet ook niet mee aan de wielerwedstrijd die voor vrijdag op de kalender staat, de Klasikoa Navarra. Het is wel de bedoeling zondag in Durango-Durango te starten, zegt manager Van den Boom. „In overleg met onze teamarts moesten we de moeilijke beslissing nemen om niet op donderdag en vrijdag te starten. In plaats daarvan blijven de rensters bij elkaar in de beschermde teamomgeving in Spanje. Het is een teleurstelling voor iedereen die bij het wielerteam betrokken is, maar de gezondheid van onze mensen staat altijd voorop.”

De ploeg selecteerde zes rensters voor de Spaanse koersen. Naast Vos waren dat Jeanne Koorevaar, Pauliena Rooijakkers, Sabrina Stultiens, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en de Poolse Marta Jaskulska.