Corona-Tour onder vergrootglas

Het logo van de Tour de France is opvallend aanwezig in Nice, waar zaterdag de eerste etappe wordt verreden. Maar zal het peloton in tijden van corona Parijs halen? Ⓒ Foto REUTERS

NICE - Evenals de eeuwige verkeerschaos in de Franse badplaats Nice was het ook file binnen de Tour-bubbel. Dylan van Baarle moest in de rij staan om zijn coronatest te ondergaan. Waar de organisatie strikt de regels probeert na te leven, verbaasde de 28-jarige knecht van Team Ineos van titelverdediger Egan Bernal er zich wel over dat de renners zich buiten hun eigen ’bubbel’ in een ander hotel moesten melden. „Daar slapen ook allerlei mensen die volgens mij niet van de Tour zijn. Dat snap ik dan niet.”