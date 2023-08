Zilveren Sifan Hassan broedt op plannen voor olympisch 2024

BOEDAPEST - Na de zilveren WK-race van Sifan Hassan gaan de gedachten even terug naar precies een week geleden. Als ze toen, in de laatste meters van de 10.000 meter, overeind was gebleven, had ze bij dit evenement wellicht goud, zilver en brons gewonnen. Maar Hassan zelf zit er allang niet meer mee. Ze lacht en voelt zich na zes zware races ’superfris’.

Sifan Hassan viert haar zilveren medaille op de 5000 meter. Ⓒ ANP/HH