Feyenoord loopt in Kerkrade weer averij op

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam op bezoek bij Roda JC niet verder dan 1-1. Een tegenvaller voor de Rotterdammers, die vorige week in de eigen Kuip vernederd werden door aartsrivaal Ajax (1-4) en voor wie woensdagavond het zware Champions League-bezoek aan Shakhtar Donetsk wacht.

Schahin

Via Steven Berghuis kwam Feyenoord na ruim tien minuten op voorsprong. De linkspoot kwam van de rechterkant naar binnen en schoot via de rug van een Roda-verdediger de 0-1 achter Hidde Jurjus. Lang kon de regerend landskampioen niet genieten van de voordelige situatie, want zes minuten later maakte Dani Schahin op knappe wijze gelijk.

De spits werd gelanceerd door Feyenoord-huurling Simon Gustafson, maar leek zich ondanks een vrije doortocht naar Brad Jones vast te lopen. Schahin anticipeerde echter perfect op de terugverdedigende Karim El Ahmadi, kapte de Marokkaan goed uit en schoot met links de 1-1 binnen.

Toornstra

Na rust kreeg Feyenoord legio mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen, met de grootste kans voor Jens Toornstra. De middenvelder zag zijn 'uit-syndroom' echter weer groter worden, want na een prima voorzet van Sam Larsson aaide Toornstra de bal, waarna Jurjus kon redden. Ook Tonny Vilhena kon (prachtig diep gestuurd door Berghuis) niet scoren. De linkspoot struikelde terwijl hij Jurjus wilde passeren.

Kopballen van Jeremiah St. Juste (over), Kevin Diks (redding Jurjus) en Nicolai Jørgensen (van de lijn gefrommeld) troffen geen doel, terwijl Jurjus ook een antwoord had op een pegel van El Ahmadi. Roda rook bloed en kreeg in de tegenstoot grote kansen via Tsiy Ndenge - die zijn bal door St. Juste uit de doelmond zag worden gehaald - en Gyliano van Velzen.

Morele winnaar

Op het schot van laatstgenoemde ging Jones bijna de mist in, maar de goalie zag de bal die door zijn handen glipte net naast de voor hem goede kant van de paal verdwijnen. Roda was echter wel de morele winnaar van het duel met Feyenoord, dat hoopt dat PSV zondag punten laat liggen in Arnhem. Gebeurt dat niet, dan kijkt de ploeg van Van Bronckhorst na tien wedstrijden al tegen een achterstand van tien punten op de Eindhovenaren aan.

