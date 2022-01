Riechedly Bazoer denkt dat hij het seizoen afmaakt bij Vitesse

De verdediger staat in de belangstelling van Feyenoord, maar tot een akkoord lijkt het volgens hem niet meer te komen.

„Ik denk het niet”, zei Bazoer tegen ESPN op de vraag of hij nog richting Rotterdam komt. „Er is contact geweest met Feyenoord, alleen is dat op dit moment stil. Ik heb ook al vaker aangegeven dat ik me goed voel bij Vitesse. Het is geen straf om hier te blijven, absoluut niet. Ik heb een goede band met de trainer en mijn teamgenoten. Ik denk wel dat ik bij Vitesse het seizoen afmaak, ja.”

Het contract van Bazoer bij Vitesse loopt na dit seizoen af.