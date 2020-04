Twijfels over zomervoetbal: ’Spelen in leeg stadion kost ook politie-inzet’

Ⓒ Richard Hoogendoorn

AMSTERDAM - Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat premier Rutte het licht op groen zet voor Eredivisie-voetbal in de zomer, is het geen uitgemaakte zaak dat Ajax daadwerkelijk mag spelen. ,,Voor alle evenementen geldt dat áls die na 1 juni mogelijk zouden zijn, dit niet allemaal en direct kan”, zegt Frank Paauw, hoofcommissaris van de politie Amsterdam.