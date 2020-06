Amerikaanse voetbalbond gaat over knielen bij volkslied praten

De Amerikaanse voetbalbond nam drie jaar geleden een maatregel aan dat spelers zich tijdens het volkslied respectvol naar hun land moesten gedragen. Reden voor die beslissing was een actie van voetbalster Megan Rapinoe. De wereldkampioene ging vlak voor een duel met Thailand tijdens de nationale hymne op een knie zitten.

Knielen is het symbool geworden van de strijd tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen, in Amerika en inmiddels ook in de rest van de wereld. Colin Kaepernick, een bekende speler in het American Football, ging vier jaar geleden al eens uit protest tijdens het Amerikaanse volkslied op een knie zitten. Dat werd hem lang niet door iedereen in dank afgenomen.

Bestuurslid Roger Goodell van de NFL, de American Footballcompetitie in de Verenigde Staten, zei onlangs dat zijn organisatie een fout had gemaakt door vreedzaam protest tegen racisme niet aan te moedigen. Hij kwam tot die conclusie nadat de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven was gekomen.

De uitlatingen van Goodell zouden voor de Amerikaanse voetbalbond aanleiding zijn geweest om ook nog eens over dit onderwerp te praten.