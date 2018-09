Heracles-smaakmaker Kuwas: ‘Niet op zoek naar transfer’

"Het is heel mooi als ik een stap kan maken na dit seizoen, dat zou fantastisch zijn", geeft de 25-jarige vleugelaanvaller aan. "Maar ik heb nooit gezegd dat ik een stap móet maken. Als een transfer niet komt, dan ben ik hier nog een jaar. En daar heb ik dan helemaal geen moeite mee."

"Het seizoen is voor mij geslaagd als ik blijf scoren en assists blijf geven", kijkt Kuwas vooruit op de komende maanden. "Ik heb een doelstelling en als ik die behaal, dan is het geslaagd. Maar die houd ik mooi voor mezelf. Ik leg mezelf de druk op, van buitenaf is er niks wat mij druk hoeft op te leggen."

De Almeloërs maakten in de recente duels met Vitesse (1-1) en PSV (0-3) al een heel aardige indruk, maar die ontmoetingen leverden slechts een punt op. "Tegen PSV kregen we ook goede kansen. Als die erin gaan, heb je een fantastische wedstrijd gespeeld. Nu was het: 'Je hebt goed gevoetbald'. Tegen VVV maakten we de kansen wel af."

Renderende vleugels

Heracles incasseerde tegen VVV voor het eerst dit seizoen geen tegendoelpunt. Belangrijk, vindt verdediger Robin Pröpper. "Dat was een tijdje geleden, dat knaagde wel. Als het zo lang uitblijft, is dat jammer. We houden nu de nul, scoren drie keer en creëren heel veel kansen. Er is uiteindelijk niks op aan te merken. VVV is op dit moment een concurrent. Daar moeten wij van winnen, zeker thuis. Nu kunnen we weer ietsje naar boven kijken."

De vleugelaanvallers van Heracles tekenden zaterdag voor alle doelpunten. Kuwas opende de score, de Zweed Kristoffer Peterson maakte de andere twee treffers. "Zij zijn heel belangrijk voor ons op dit moment, met hun individuele klasse", erkent Pröpper. "Het is heerlijk om zulke vleugels in je team te hebben."

"Het zijn jongens die het beste uit zichzelf willen halen, dat laten ze ook elke training zien", vervolgt de 24-jarige centrumverdediger. "In de wedstrijden zie je dat regelmatig terugkomen. Het rendement was nu goed, dat mag van mij vaker zo zijn."