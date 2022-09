Premium Het beste van De Telegraaf

WK in Australië als lekker toetje Gouden afsluiting Van Vleuten? 'Gelukkig hier meer kansen'

Door roy schriemer Kopieer naar clipboard

De Tour won ze al, maar WK-goud zou 2022 helemaal compleet maken voor Van Vleuten. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Annemiek van Vleuten (39) staat er dubbel in. Aan de ene kant is het wielerseizoen 2022 al meer dan geslaagd nadat ze de zichzelf gestelde doelen haalde, maar ze is er ook op gebrand om het topjaar in stijl af te sluiten: met goud op de WK in het Australische Wollongong.