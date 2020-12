Video: aanvoerder Sivasspor toont fout scheidsrechter op mobiel en ziet rood

Sivasspor verloor maandag met 3-0 van Besiktas op de 14e speeldag in de Turkse Süper Lig. Onder andere Cyle Larin scoorde voor de thuisploeg. De bezoekers blijven zo slechts vijftiende staan, vijf punten boven de degradatiezone.

Tot grote frustratie van aanvoerder Sivasspor-aanvoerderHakan Arslan, zeker nadat hij tijdens de rust ontdekte dat de arbiter van dienst een cruciale fout had begaan bij de 1-0. De bal was over de zijlijn geweest, maar Güven Yalcin kon desondanks toch de score openen voor Besiktas.

De bal was de zijlijn gepasseerd. Ⓒ Screenshot

Arslan pakte zijn smartphone erbij en bekeek snel de beelden. Daarna liep hij terug het veld op om de scheidsrechter met zijn fout te confronteren. Mét de beelden op zijn smartphone erbij. Dat leverde de aanvoerder van Sivasspor een gele kaart op. Daarna riep hij nog wat in de richting van de scheidsrechter. Gevolg: tweede keer geel en dus rood.