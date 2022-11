Cricketers gooien WK met megastunt volledig op zijn kop

Door de tweede overwinning in Groep 2 steeg de ploeg van Ryan Cook van de zesde naar de vierde plaats. Die plek geeft rechtstreeks toegang tot het volgende WK T20, dat komend jaar wordt gehouden in India. In dat geval mag Zimbabwe tegen India geen resultaat halen. Die wedstrijd wordt later op de dag in Melbourne gespeeld.

Door de verrassende uitslag heeft Nederland Groep 2 volledig op zijn kop gezet. Pakistan, dat de koffers voor vertrek al had klaargezet, plaatste zich door de mispeer van Zuid-Afrika te elfder ure voor de halve finale, waarin Engeland of Nieuw-Zeeland wacht. India was na vier van de vijf groepsduels al zeker van de halve eindstrijd.

Zuid-Afrikaanse roots

Uitgerekend de drie in Zuid-Afrika geboren Oranje-spelers waren in South-Australia de grote uitblinkers. Stephan Myburgh (Pretoria), Colin Ackermann (George) en Brandon Glover (Johannesburg) zagen weliswaar in Zuid-Afrika het levenslicht, het trio beschikt over een Nederlands paspoort.

Stephan Myburgh valt Scott Edwards in de armen. Ⓒ ANP/HH

Myburgh was op het WK nog niet bijster succesvol geweest, maar uitgerekend tegen zijn geboorteland kwam de veteraan los met 37 runs in 30 ballen. Ook Ackermann, speler van het Engelse Leicestershire, was met 41 runs in 26 uitstekend op dreef. Na de toegestane 20 overs had Oranje een uitdagende score op het bord staan: 158 voor het verlies van vier wickets.

Droomcijfers Glover

Uitgerekend tegen de gevreesde batsmen van Zuid-Afrika, die op het WK nota bene titelfavoriet India hadden gekleineerd, beleefde Northamptonshire-bowler Glover zijn finest hour: met de droomcijfers van 3v9 wist de rechtshandige fastbowler een bres te slaan in de Afrikaanse battingsorder.

Omdat ook Fred Klaassen (2v20 in 4 overs) en Bas de Leede (2v25) hun werk uitstekend deden en Paul van Meekeren het dure wicket van Temba Bavuma pakte, bleef de run rate van de Zuid-Afrikanen achter bij die van Nederland. Na 20 overs strandde Zuid-Afrika op 145v8 en was een sensationele zege van Oranje met dertien runs verschil een feit.