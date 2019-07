Bruma valt direct op bij PSV-debuut

De Portugees deed net als de overige tien basisspelers van Mark van Bommel een uur mee en was daarin zo’n beetje bij al het aanvallende gevaar van PSV betrokken. Hij was (pas) na 31 minuten de eerste die het Griekse doel onder vuur nam en stond aan de basis van de 1-0, toen hij naar binnen dribbelde en de bal naar buiten stak op Sam Lammers, die zijn voorzet door Malen en nog twee Grieken de bal over de doellijn zag worden gegleden.

Bravoure

Bij de eerste flitsen van Bruma in PSV-shirt kon men zich in Oosterhout, op het amateurcomplex van TSC, direct een voorstelling maken waarom PSV hem al sinds zijn 16e achterna zat. Bruma (24), die inmiddels al wat heeft meegemaakt, heeft bravoure (wipte nog een keer een balletje over een tegenstander heen), passeert makkelijk, dook ook een aantal keer prima de ruimtes in zonder bal (een keer net niet bereikt door Pablo Rosario) en heeft oog voor zijn medespelers waarbij hij ze ook wist te bereiken (zoals bij de assist van Lammers en een keer op Malen).

Laatste test

De voortekenen zijn goed, al was de tegenstand van de Grieken niet van het niveau dat de Eindhovenaren in de rap naderende Europese campagne én komende woensdag al in het oefenduel met VfL Wolfsburg voor de kiezen krijgen. Dan wacht PSV’s laatste test voor FC Basel (23 juli) in de voorrondes van de Champions League. De Spaanse linksback Toni Lato zal dan zijn eerste minuten maken om hem op tijd klaar te stomen. Met hem moest in tegenstelling tot Bruma nog iets voorzichtiger worden omgesprongen.