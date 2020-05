Formule 1-baas: ’Nieuw tijdperk begint zeker in 2022’

Sportief directeur Ross Brawn stelt dat de nieuwe auto’s in 2022 zeker worden geïntroduceerd. Teambazen Christian Horner (Red Bull Racing) en Otmar Zafnauer (Racing Point) pleitten er eerder voor om de intrede van de nieuwe regels verder uit te stellen, vanwege de invloed die de pandemie heeft op het huidige jaar.

Integriteit

„De nieuwe regels komen zeker in 2022”, aldus Brawn. „De auto’s van nu zijn zo complex dat hoe meer je uitgeeft, hoe sneller je gaat. We moeten die helling afvlakken en een situatie creëren waarin geld niet de enige prioriteit is om competitief te zijn. We willen nog steeds dat de grote teams winnen, maar de integriteit van de sport moet wel behouden blijven. We hebben de nieuwe auto’s nodig om die helling te kunnen overbruggen.”

In het vorig jaar voorgestelde concept van het nieuwe tijdperk zijn de auto’s minder complex. Dat moet er onder meer voor zorgen dat coureurs elkaar beter kunnen volgen op de baan, omdat er achter een voorganger minder neerwaartse druk wordt verloren. Vanwege de crisis is eerder al besloten dat er dit jaar door de teams niet mag worden gewerkt aan de nieuwe auto’s. Volgend jaar (2021) wordt met hetzelfde chassis als dit jaar gereden.

Budgetplafond

Naast de nieuwe auto’s wordt er ook een budgetplafond ingevoerd, dat volgend seizoen al wel ingaat. Brawn liet al weten dat de limiet niet 161 miljoen euro, maar 132 miljoen euro gaat bedragen.