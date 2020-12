Wout Weghorst is ’gelukkiger’ én ’beter dan ooit’

Vrouw

Prince Charming: Het was liefde op het eerste gezicht

Voor wie ook groots fan van trash-tv is, heeft Videoland een nieuw pareltje: Prince Charming. Als er nog geen belletje gaat rinkelen, hebben we een hint: The Bachelorette, maar dan sappiger. Het concept is vergelijkbaar, alleen kunnen hier de vrijgezellen er ook met elkaar vandoor gaan. Als dat geen...