Vitesse in één klap verlost van schuld van 155 miljoen euro

De brievenbusfirma, Performance Management Holding BV waarin de aandelen zaten, en waarin onder de Russische eigenaren een schuld van 155 miljoen euro was opgebouwd, wordt losgekoppeld. Door zijn verlies te pakken geeft Oyf Vitesse de kans om met een schone lei te beginnen. Vitesse is hierdoor in één klap schuldenvrij – de club heeft zelf een eigen vermogen van 14,8 miljoen euro – en wordt daarmee vele malen aantrekkelijker voor overnamepartijen.

De Amerikaanse gebroeders Platek zijn een van de serieuze overnamepartijen. De eigenaren van Spezia Calcio en SonderjyskE hebben zich al enige tijd geleden gemengd in het overnameproces. Andere partijen die worden genoemd zijn de City Group, die eerder NAC Breda wilde overnemen, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van Chelsea Todd Boehly en het Oostenrijkse Red Bull.

Licentiecommissie KNVB

Er is reeds een intentieovereenkomst getekend met een nog nader bekend te maken overnamepartij. Het is de bedoeling dat deze overeenkomst in de komende periode zal worden omgezet in een definitief koopcontract, zodat de beoogde overname, na goedkeuring door onder meer de licentiecommissie van de KNVB, kan worden afgerond.

De overdracht van de aandelen naar de Stichting Betaald Voetbal "Vitesse-Arnhem" zal in de komende periode worden geformaliseerd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB. De bedoeling is om het hele overnameproces aan het einde van de zomer te hebben afgerond.

Henk Parren, voorzitter van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur: “Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst van de club, die de huidige grootaandeelhouder mogelijk maakt. We hebben er vertrouwen in dat de volgende stappen op een zo kort mogelijke termijn kunnen worden gezet. Daarbij zullen de twee belangrijkste pijlers voor alle betrokken partijen onveranderd blijven: het waarborgen van de continuïteit en het overeind kunnen houden van de (sportieve) ambities van Vitesse.”

Bewerkelijk traject

Algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse: “In de afgelopen drie maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt. De voorgenomen aandelenoverdracht aan de Stichting en de intentieovereenkomst met de beoogde overnamepartij zijn belangrijke stappen in de goede richting, die de basis vormen voor het door alle partijen gewenste vervolg. We blijven drukdoende om het bewerkelijke traject tot het best mogelijke einde te brengen”, stelt Van Wijk. “Tot slot wil ik graag benadrukken dat we het liefst meer over de overnamesituatie zouden communiceren, maar dat we hopen dat men begrijpt dat dit niet altijd ten gunste is van het traject. Wat dat betreft is het wel prettig dat we nu kunnen bekendmaken dat we behoorlijk op weg zijn. Tegelijkertijd is er nog een aantal stappen te zetten. Dat moet in alle rust blijven gebeuren. Tot een uiteindelijke overdracht zullen we geen nadere inhoudelijke mededelingen kunnen doen, aangezien dit een afspraak tussen alle betrokken partijen is, waaraan wij ook juridisch zijn gebonden.”

