DORDRECHT - In beide gevallen droop de klasse er vanaf. De sensationele ’move’ van Sjinkie Knegt in de finale van de relay, een dag eerder was het Suzanne Schulting die de 3000 toeschouwers van de Sportboulevard Dordrecht op de banken kreeg tijdens de 1500 meter. Het waren momenten van genialiteit die alleen voor de allergrootsten zijn weggelegd.