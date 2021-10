’Slechts één week voorbereiding voor Louis van Gaal voor WK 2022 in Qatar’

Het WK in Qatar wordt komend jaar van 21 november tot en met 18 december gespeeld, midden in het clubseizoen, omdat het tijdens de zomer te warm is in de Golfstaat. In een document van de UEFA staat volgens de Franse krant dat de clubs hun spelers pas op 14 november moeten vrijgeven, exact een week voor de openingswedstrijd.

Bij het vorige WK, in Rusland, hadden de nationale ploegen nog drie weken voorbereidingstijd.

Bekijk ook: Flitsende rentree Arnaut Danjuma smaakt naar meer