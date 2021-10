’Motorstraf’ Ferrari-coureur Carlos Sainz in Grote Prijs Turkije

De Spanjaard moet voor straf naar achteren in de startopstelling omdat hij met een compleet nieuwe motor rijdt. Sainz startte in de vorige race, de Grote Prijs van Rusland, als tweede en finishte als derde. Hij staat zesde in de WK-stand.

In Rusland koos Ferrari ook al voor een motorwissel, maar toen in de bolide van Charles Leclerc. De Monegask wist vanuit de achterhoede niet echt op te rukken naar voren en eindigde als vijftiende. De Italiaanse renstal hoopt dat Sainz op het circuit van Istanbul wel de nodige concurrenten inhaalt en nog wat punten voor het WK binnenhaalt.

Teambaas Matteo Binotto is er in Turkije niet bij. Hij blijft achter in de fabriek van Ferrari in Italië om verder te bouwen aan de raceauto voor het volgende jaar.