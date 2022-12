Oranje-international Pelova op weg naar Arsenal

De afgelopen maanden informeerde de gehele Engelse top vier naar Pelova. Naast Arsenal toonden ook Chelsea, Manchester City en Manchester United interesse in de 23-jarige aanvallende middenvelder.

De huidige blessuregolf bij Arsenal, de nummer twee in de WSL, staat los van de transfer van Pelova. Onder anderen sterspelers Vivianne Miedema en Beth Mead (beiden knieletsel) zitten voorlopig in de lappenmand. The Gunners hadden echter al veel eerder hun pijlen op Pelova gericht. Eerder dit seizoen maakte de creatieveling namens Ajax namelijk veel indruk in de onderlinge wedstrijden in de Champions League. Bovendien viel ze afgelopen zomer tijdens het EK in Engeland geregeld op, onder meer met een treffer tegen Zwitserland.

Toevluchtsoord

Arsenal is al langer een ideaal toevluchtsoord voor Nederlandse voetbalsters. In het verleden speelden ook Sari van Veenendaal, Dominique Janssen, Anouk Hoogendijk, Daniëlle van de Donk en Jill Roord voor de club.

Voor een groot deel van de voetbalsters in de Vrouwen Eredivisie is een overstap naar een Engelse club momenteel een lastig verhaal. Door de Brexit moet een aankoop echt van toevoegde waarde zijn en aan diversie criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een werkvergunning. Doordat Pelova een vaste waarde is bij Oranje en duels in de voorronde van de Champions League heeft gespeeld, worden rond haar overgang echter geen problemen verwacht.

Tim Vrouwe van Forza Sports Group, het management van Pelova, is om een reactie gevraagd, maar kan de transfer bevestigen noch ontkennen.