Van der Voort schakelt via indrukwekkende eindsprint Chisnall uit

Van der Voort plaatste zich zo als tweede landgenoot voor de achtste finales van het toernooi dat in Engeland zonder publiek wordt afgewerkt. Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan overleefden afgelopen weekend de eerste ronde niet, Danny Noppert komt later maandagavond nog in actie tegen Gerwyn Price.

Van der Voort kan in Milton Keynes goede zaken doen met het oog op de wereldranglijst, waarop hij 33e staat, omdat hij twee jaar geleden niet in actie kwam tijdens de World Matchplay. Tegen Chisnall ging de partij alle kanten op. Van der Voort kwam 3-0 voor, vervolgens 3-4 en 5-6 achter. Met een sublieme eindfase van vijf gewonnen legs op rij trok ’Fast Vinnie’ de partij naar zich toe.