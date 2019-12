Invaller Frenkie de Jong ziet Messi 50e (!) treffer maken

Voor Messi betekende het zijn vijftigste treffer, voor Barcelona en het Argentijnse elftal, in 2019. In negen van de laatste tien jaar passeerde Messi de grens van vijftig doelpunten. Alleen in 2013 bleef hij op 45 treffers steken.

Frenkie de Jong, woensdag tegen Real Madrid (0-0) nog basisspeler, startte op de reservebank. Hij zag Antoine Griezmann na een kwartier spelen de score openen. Kort voor rust zorgde Arturo Vidal met een fraai schot voor de 2-0.

Alavés kwam via Lucas Pérez na een klein uur terug in de wedstrijd. Via Messi en Luis Suárez (strafschop) stelde Barcelona de overwinning daarna veilig. De Jong kwam in de 79e minuut, toen de eindstand al was bereikt, in het veld voor Sergio Busquets.

Barcelona heeft nu drie punten meer dan Real Madrid, dat zondag tegen Athletic Club voetbalt.