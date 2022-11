LIVE Szymanski schiet Feyenoord snel weer naast Excelsior

Volg alle standen, uitslagen en statistieken via ons scorebord:

Feyenoord - Excelsior

Feyenoord begint om 16.45 uur met Santiago Giménez in de spits aan de derby tegen Excelsior. Trainer Arne Slot geeft de Mexicaan de voorkeur boven Danilo. Giménez en Danilo wisselen elkaar de laatste weken regelmatig af in de basis.

De Braziliaan is de topscorer van Feyenoord in de Eredivisie met acht doelpunten. Giménez, die hoopt op een plek in de WK-selectie van Mexico, staat op pas twee competitietreffers. Hij maakte wel al vier goals in de Europa League, waaronder de beslissende in de laatste groepswedstrijd tegen Lazio (1-0). Feyenoord bereikte daardoor als groepswinnaar de knock-outfase.

Slot kiest tegen Excelsior verder voor dezelfde spelers als donderdag in De Kuip tegen SC Cambuur (1-0). Feyenoord heeft net als PSV en Ajax 30 punten en kan als koploper de winterstop in gaan.

Voor de aftrap wordt een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van Cor van der Gijp, met 177 doelpunten de topscorer aller tijden van Feyenoord. Hij overleed deze week op 91-jarige leeftijd. Tijdens de rust neemt Feyenoord afscheid van de Zuid-Amerikaanse voetballers Luis Sinisterra en Marcos Senesi, die afgelopen zomer vertrokken naar respectievelijk Leeds United en Bournemouth.

Go Ahead Eagles - Vitesse

SC Heerenveen - SC Cambuur

FC Groningen - Fortuna Sittard

NEC - RKC Waalwijk

Jasper Cillessen stond bij NEC onder de lat na de grote teleurstelling die hij afgelopen vrijdag moest slikken aangaande zijn afwezigheid in de WK-selectie van Louis van Gaal. Cillessen keepte een uitstekende wedstrijd en zag zijn ploeg een ruime zege noteren (6-1).

FC Emmen - Ajax

Het is een grote crisis bij Ajax. Het elftal van Alfred Schreuder blameerde zich op bezoek bij het dappere FC Emmen (3-3), waardoor de Amsterdammers mogelijk een nog grotere achterstand op PSV en Feyenoord oplopen. Het is zeer de vraag of de trainer het tij nog kan keren. De eerste seizoenshelft was een dikke onvoldoende en de grote woede van de fans richt zich op Schreuder.

PSV - AZ

Romario heeft zijn voormalige club PSV niet tot grote daden kunnen inspireren. Met de legendarische oud-speler op de tribune verloor de ploeg van Ruud van Nistelrooy niet alleen met 1-0 van AZ, het gaf ook de koppositie prijs, nota bene aan Feyenoord. De Rotterdammers kunnen de concurrentie zondag bij winst op Excelsior op drie punten zetten.

Sparta - FC Twente

Sparta en Twente hebben vrijdagavond gelijkgespeeld op Het Kasteel. Sem Steijn opende de score namens Twente, waarna Arno Verschueren de stand gelijk trok: 1-1.

FC Volendam - FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook de laatste wedstrijd voordat de competitie stilligt vanwege het WK gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser was in en tegen Volendam met 4-0 duidelijk te sterk. Het betekende de vierde overwinning op rij.

Uitslagen en programma speelronde 13

Vrijdag 11 november:

Sparta - FC Twente 1-1

Zaterdag 12 november:

FC Volendam - FC Utrecht 0-4

FC Emmen - Ajax 3-3

PSV - AZ 0-1

Zondag 13 november:

NEC - RKC Waalwijk 6-1

SC Heerenveen - SC Cambuur 2-1

FC Groningen - Fortuna Sittard 2-3

Feyenoord - Excelsior (16.45)

Go Ahead Eagles - Vitesse (20.00)

