Sparta en Twente delen de punten op Het Kasteel Programma Eredivisie: PSV treft AZ, Ajax naar FC Emmen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De laatste Eredivisie-speelronde voor het WK in Qatar is vrijdagavond begonnen. Sparta en FC Twente trapten op Het Kasteel af met een speciaal onderonsje tussen Maurice en Sem Steijn, dat onbeslist eindigde: 1-1. PSV en nummer drie Ajax komen zaterdag in actie, Feyenoord voetbalt zondag.