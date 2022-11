Statistieken Eredivisie: Feyenoord grote winnaar laatste speelronde 2022

Feyenoord - Excelsior

Orkun Kökcü zal Feyenoords clubtopscorer aller tijden, Cor van der Gijp, waarschijnlijk zelfs nooit op een videobandje hebben zien spelen. Maar de aanvoerder van de nieuwe koploper in de Eredivisie bracht wel een fraai eerbetoon aan een waar Feyenoord-icoon, toen hij met een fraaie vrije trap zijn ploeg naar de winst schoot tegen Excelsior. Uiteindelijk werd het 5-1 tegen de stadsgenoot.

FC Emmen - Ajax

Het is een grote crisis bij Ajax. Het elftal van Alfred Schreuder blameerde zich op bezoek bij het dappere FC Emmen (3-3). Het is zeer de vraag of de trainer het tij nog kan keren. De eerste seizoenshelft was een dikke onvoldoende en de grote woede van de fans richt zich op Schreuder.

PSV - AZ

Romario heeft zijn voormalige club PSV niet tot grote daden kunnen inspireren. Met de legendarische oud-speler op de tribune verloor de ploeg van Ruud van Nistelrooy niet alleen met 1-0 van AZ, het gaf ook de koppositie prijs, nota bene aan Feyenoord.

SC Heerenveen - SC Cambuur

Anas Tahiri heeft sc Heerenveen de winst bezorgd in de Friese derby tegen SC Cambuur. De middenvelder schoot in de 81e minuut het winnende doelpunt binnen in het Abe Lenstra-stadion: 2-1. De wedstrijd lag in de openingsfase een paar minuten stil, nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid.

FC Groningen - Fortuna Sittard

Het was in de Eredivisie niet alleen de dag van de wraak-expeditie van doelman Jasper Cillessen. In de Groene Kathedraal haalde ook spits Ricardo Pepi in het shirt van FC Groningen zijn gram. Hij zorgde voor de openingstreffer in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die een knotsgekke ontknoping kreeg. .De grote man was Paul Gladon, die als invaller voor twee treffers zorgde. In een knotsgekke slotfase loodste Tijani Noslin de Limburgers naar de zege (2-3).

NEC - RKC Waalwijk

Jasper Cillessen stond bij NEC onder de lat na de grote teleurstelling die hij afgelopen vrijdag moest slikken aangaande zijn afwezigheid in de WK-selectie van Louis van Gaal. Cillessen keepte een uitstekende wedstrijd en zag zijn ploeg een ruime zege noteren (6-1).

Go Ahead Eagles - Vitesse

Vitesse heeft een punt gered in de laatste wedstrijd in de Eredivisie voor de WK-pauze. Door een treffer diep in blessuretijd van Simon van Duivenbooden eindigde het duel bij Go Ahead Eagles in 2-2.

Sparta - FC Twente

Sparta en Twente hebben vrijdagavond gelijkgespeeld op Het Kasteel. Sem Steijn opende de score namens Twente, waarna Arno Verschueren de stand gelijk trok: 1-1.

FC Volendam - FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook de laatste wedstrijd voordat de competitie stilligt vanwege het WK gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser was in en tegen Volendam met 4-0 duidelijk te sterk. Het betekende de vierde overwinning op rij.

Uitslagen en programma speelronde 13

Vrijdag 11 november:

Sparta - FC Twente 1-1

Zaterdag 12 november:

FC Volendam - FC Utrecht 0-4

FC Emmen - Ajax 3-3

PSV - AZ 0-1

Zondag 13 november:

NEC - RKC Waalwijk 6-1

SC Heerenveen - SC Cambuur 2-1

FC Groningen - Fortuna Sittard 2-3

Feyenoord - Excelsior 5-1

Go Ahead Eagles - Vitesse 2-2

