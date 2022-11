Statistieken Eredivisie: slechte avond Ajax en PSV, Feyenoord heeft koppositie voor het grijpen

Volg alle standen, uitslagen en statistieken via ons scorebord:

FC Emmen - Ajax

Het is een grote crisis bij Ajax. Het elftal van Alfred Schreuder blameerde zich op bezoek bij het dappere FC Emmen (3-3), waardoor de Amsterdammers mogelijk een nog grotere achterstand op PSV en Feyenoord oplopen. Het is zeer de vraag of de trainer het tij nog kan keren. De eerste seizoenshelft was een dikke onvoldoende en de grote woede van de fans richt zich op Schreuder.

PSV - AZ

Romario heeft zijn voormalige club PSV niet tot grote daden kunnen inspireren. Met de legendarische oud-speler op de tribune verloor de ploeg van Ruud van Nistelrooy niet alleen met 1-0 van AZ, het gaf ook de koppositie prijs, nota bene aan Feyenoord. De Rotterdammers kunnen de concurrentie zondag bij winst op Excelsior op drie punten zetten.

Sparta - FC Twente

Sparta en Twente hebben vrijdagavond gelijkgespeeld op Het Kasteel. Sem Steijn opende de score namens Twente, waarna Arno Verschueren de stand gelijk trok: 1-1.

FC Volendam - FC Utrecht

FC Utrecht heeft ook de laatste wedstrijd voordat de competitie stilligt vanwege het WK gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser was in en tegen Volendam met 4-0 duidelijk te sterk. Het betekende de vierde overwinning op rij.

Uitslagen en programma speelronde 13

Vrijdag 11 november:

Sparta - FC Twente 1-1

Zaterdag 12 november:

FC Volendam - FC Utrecht 0-4

FC Emmen - Ajax 3-3

PSV - AZ 0-1

Zondag 13 november:

NEC - RKC Waalwijk (12.15)

SC Heerenveen - SC Cambuur (14.30)

FC Groningen - Fortuna Sittard (14.30)

Feyenoord - Excelsior (16.45)

Go Ahead Eagles - Vitesse (20.00)

