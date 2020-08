Primoz Roglic houdt stand tijdens tumultueuze dag in Dauphiné

De etappe werd gewonnen door Lennard Kämna van BORA-Hansgrohe. De Duitser kwam na 153,5 kilometer tussen Ugine en Megève solo over de finish. Hij was de sterkste van de vroege vlucht, waar verder ook Julian Alaphilipe deel vanuit maakte. De tegenvallende Fransman finishte uiteindelijk als derde.

Steven Kruijswijk

Steven Kruijswijk moest al vroeg in de rit opgeven na een val. De Brabander, een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma voor de Tour de France, liep bij zijn crash een ontwrichte schouder op. Het is nog onduidelijk of deelname aan de Ronde van Frankrijk in gevaar komt voor de nummer drie van vorig jaar. Kruijswijk stond zeventiende in het klassement.

Ook de Duitser Emanuel Buchmann van BORA-Hansgrohe, die derde stond, moest afstappen na een valpartij.

Bekijk ook: Kruijswijk na valpartij uit Critérium du Dauphiné

Egan Bernal

De dag begon met de opgave van Egan Bernal, die zich afmeldde met rugklachten. De Colombiaan van Ineos, vorig jaar winnaar van de Tour de France, stond zevende in het algemeen klassement.

Overigens lijkt het terugtrekken van Bernal vooral een voorzorgsmaatregel. Volgens de Franse krant l’Equipe zat hij zaterdag wel gewoon op de fiets voor een trainingsrit.

Vijf op een rij

Het Criterium de Dauphiné wordt zondag afgesloten met wederom een bergrit, de vijfde op een rij. Start en finish liggen in Megève. De etappe is 153 kilometer lang. Onderweg moeten acht cols worden beklommen, waaronder de imposante Col de Romme en Col de la Colombière. De finish is bergop.

De Tour de France begint op 28 augustus in Nice.