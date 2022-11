Kameroen en Servië blijven met kater achter na spectaculair gelijkspel

Bij Kameroen was er onder de lat geen plaats voor André Onana. De doelman zat zelfs niet op de bank, omdat hij uit de selectie van het Afrikaanse land was gezet. Een duidelijke reden werd er niet gegeven voor deze disciplinaire straf, maar de oud-Ajacied uitte na de wedstrijd tegen Zwitserland (1-0 verlies) flinke kritiek. Devis Epassy verving hem in het doel en hij was na tien minuten kansloos op een schot van Aleksandar Mitrovic, dat achter hem uiteenspatte op de paal. Na een kwartier kreeg de spits een nog grotere kans om te scoren na geklungel achterin bij Kameroen, maar Mitrovic mikte naast.

Aan de andere kant was het wel raak, toen vanuit een verlengde vrije trap Jean-Charles Castelletto bij de tweede paal binnentikte. Servië zette daarna aan, al kreeg Kameroen de beste kans op de tweede goal van de wedstrijd. Pierre Kunde schoot eerst op doelman Vanja Milinkovic-Savic en mikte vervolgens naast. In de blessuretijd van de eerste helft zette Servië de wedstrijd op zijn kop. Eerst knikte Strahinja Pavlovic een voorzet van Dusan Tadic binnen, waarna Sergej Milinkovic-Savic ook nog raak schoot. Mitrovic had zelfs voor de 3-1 kunnen zorgen, maar hij had het geluk niet aan zijn zijde.

Na de pauze was het dan wel raak voor de aanvalsleider. Na een goede aanval over veel schijven - ingeleid door een goede actie van Tadic - kon Mitrovic van dichtbij bijna niet meer missen. Ook een Servische kant zag de achterhoede er bij vlagen niet best uit, dus liep na ruim een uur Vincent Aboubakar zo weg bij de rest van de verdediging, waarna hij met een lob de aansluitingstreffer maakte. Iedereen dacht aan buitenspel, inclusief de doelpuntenmaker zelf, maar de VAR constateerde dat dat niet het geval was. Amper twee minuten later ontsnapte de invaller op eenzelfde wijze. Dit keer legde hij de bal breed op Eric Maxim Choupo-Moting, die voor de gelijkmaker tekende.

Beide ploegen zochten volop de aanval, wetende dat een gelijkspel eigenlijk te weinig is om door te stoten naar de laatste zestien. Het leverde vooral een grote kans op voor Mitrovic, maar die had - buiten zijn niet te missen kans even na de pauze - het vizier niet op scherp.