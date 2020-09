Soap rond Racing Point lijkt voorbij

Racing Point werd bestraft, omdat het de zogeheten brake ducts (luchthappers bij de remmen) van de Mercedes-auto van vorig jaar zou hebben gekopieerd. Met name teameigenaar Lawrence Stroll was laaiend na het verdict van de wedstrijdleiding. „De stewards en alle betrokken partijen erkennen dat er een gebrek aan duidelijkheid was in de regelregeving en dat we de regels niet bewust hebben geschonden”, stelt het team nu in een verklaring. „Nu de onduidelijkheid rond de regelgeving is weggenomen, hebben we besloten ons beroep in te trekken in het bredere belang van de sport.”

Eerder trok Renault, het team dat de zaak aanhangig maakte, zijn protest tegen de - in hun ogen - te lage straf al in. Ferrari heeft dat nu ook gedaan. Autosportfederatie FIA heeft al laten weten dat het vanaf 2021 niet meer mogelijk is om auto’s op een dusdanige manier te kopiëren. De zaak komt nu dus niet voor bij het International Court of Appeal van de FIA.