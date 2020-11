Sterk AZ laat Heerenveen kansloos

Na een kwartier spelen reageerde Henk Veerman zich boos af op ploeggenoot Mitchel van Bergen. De watervlugge aanvaller van Heerenveen dribbelde richting het doel van AZ en zag zijn aanvoerder vogelvrij staan. Van Bergen legde de bal weliswaar breed, maar met onvoldoende snelheid, waardoor een AZ-verdediger ertussen kon komen. In de rebound schoot Benjamin Nygren de bal de tribunes in. Veerman was alles behalve tevreden over de grote kans die sc Heerenveen liet liggen, want de thuisploeg kwam er moeilijk aan te pas tegen AZ.

Het was de grootste kans in de openingsfase in het Abe Lenstra Stadion. AZ begon echter steeds harder op de Friese deur te bonzen. Na een klein halfuur kregen de Alkmaarders letterlijk een helpende hand van Jan Paul van Hecke. De verdediger van sc Heerenveen maakte hands in het strafschopgebied, waarna arbiter Dennis Higler naar de stip wees. AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde doelman Erwin Mulder de verkeerde hoek in: 0-1.

Erwin Mulder kiest de verkeerde hoek. Ⓒ ANP/HH

Op slag van rust kreeg Oliver Batista Maier een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. De Duitser leek alleen op doelman Marco Bizot af te kunnen lopen, maar kwam wat ongelukkig uit met zijn passen, hield in en verprutste de kans.

AZ sprong kort daarna wel goed om met de mogelijkheid die het kreeg. Na een snelle aanval over links kwam Albert Gudmondsson bij de eerste paal inglijden, wat goed genoeg was voor de 0-2. Met zijn actie dwong de IJslander Lucas Woudenberg, die met zijn opponent mee gleed, namelijk tot het uiterste en de bal ongelukkig in zijn eigen goal verwerkte.

Albert Gudmundsson claimt het doelpunt, maar het was toch echt Lucas Woudenberg (l) die de (eigen) treffer op zijn naam kreeg. Ⓒ ANP/HH

De spelers stonden na een bezoek aan de kleedkamers pas net op het veld toen de bal alweer in het netje lag. Dit keer was Jesper Karlsson het eindstation bij AZ. De Zweed dribbelde het strafschopgebied in en met een droge knal in de korte hoek werd Mulder voor de derde keer verslagen.

Dit seizoen gaf AZ nog wel eens een riante voorsprong uit handen. Het overkwam de formatie van Arne Slot al vijf keer, tegen PEC Zwolle (1-1), Fortuna Sittard (3-3), Sparta (4-4), VVV (2-2) en ADO (2-2). Tegen de Friezen hield AZ van begin tot eind de totale controle zonder een tegentreffer weg te geven. Sterker nog, Heerenveen kreeg niet eens een schot tussen de palen, al kwam Van Bergen er met een afgeketst schot dat op de paal belandde nog het meest dicht bij.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie