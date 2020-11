Koploper Vitesse komt niet verder dan gelijkspel bij FC Groningen

Toch was er van een jubelstemming geen sprake van Vitesse, dat van de acht voorgaande wedstrijden er zeven had gewonnen en alleen tegen Ajax onderuit was gegaan. Vitesse speelde in Groningen een van de mindere wedstrijden van het seizoen. Hoewel de ploeg van trainer Thomas Letsch het grootste deel van de wedstrijd controleerde, maar wist aanvallend weinig te creëren.

Bij FC Groningen begonnen de broertjes Daniël en Joël van Kaam voor het eerst samen in de basis. Daarmee traden de voormalige jeugdspelers van VV Appingedam in de voetsporen van twee andere bekende broederparen bij FC Groningen: Erwin en Ronald Koeman en Dominique en Gregoor van Dijk.

Kortsluiting

De thuisploeg, sowieso de hele maand nog zonder Arjen Robben, kwam goed uit de startblokken en drong Vitesse in het defensief. Vitesse-trainer Thomas Letsch had ervoor gekozen om het systeem intact te laten ondanks de absentie van Riechedly Bazoer, die een cruciale rol vervult in dat systeem. Met Tomas Hajek kwam er een echte verdediger te spelen op de sleutelpositie tussen verdediging en middenveld en dat kwam het voetbal van achteruit van Vitesse niet ten goede.

Een moment van kortsluiting bij FC Groningen-verdediger Wessel Dammers, die de bal zomaar in de voeten van een tegenstander schoof, bood Vitesse de eerste grote kans. Matus Bero, die zijn rentree in de basis maakte na een maand afwezigheid door een knieblessure, kwam vrij voor FC Groningen-doelman Sergio Padt maar knalde de bal nogal onbeheerst tegen de lat.

Openda

FC Groningen legde veel energie in de wedstrijd zonder kansen te creëren, maar kwam toch op voorsprong door een inschattingsfout van Remko Pasveer. Bij een schot van Patrick Joosten van 25 meter afstand timede de Vitesse-doelman verkeerd, waardoor hij kansloos was.

Na de achterstand kwam Vitesse beter in het spel en kregen de Arnhemmers controle over de wedstrijd. Kort voor rust kwam ook de gelijkmaker. Een slimme, snel genomen vrije trap van Oussama Tannane werd door Lois Openda van dichtbij binnengetikt, al de vijfde seizoensgoal van de snelle Belg, die voor de vierde keer op rij scoorde.

Broja mist dé kans

In de rust wisselde Letsch de statische Hajek voor extra aanvaller Thomas Buitink en wisselde hij bovendien van systeem: het 3-5-2 systeem werd ingeruild voor een 4-4-2 systeem. Vitesse domineerde de wedstrijd in de tweede helft en FC Groningen kwam nauwelijks nog in de buurt van het vijandelijke doel. Ondanks het overwicht creëerde Vitesse niet veel kansen, ook omdat creatief brein Tannane niet zijn meest gelukkige wedstrijd speelde. Het moment om de wedstrijd in Arnhems voordeel te beslissen, was toen Armando Broja na een mooi passje van Bero opdook voor het Groningse doel. De Albanese spits omspeelde Padt maar schoot de bal vervolgens wild over.

Met het inbrengen van Hilary Gong en Daan Huisman voor de laatste tien minuten probeerde Letsch nog iets te forceren. De razendsnelle Gong had dit seizoen nog maar één minuut gespeeld en is in drie seizoenen in Arnhem nog maar tot drie optredens gekomen. De wissels sorteerden weinig effect. In de slotfase was FC Groningen de gevaarlijkste ploeg en kregen de uitblinkende middenvelder Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi nog schietkansen, maar uiteindelijk kreeg de wedstrijd met een gelijkspel de uitslag die het verdiende.