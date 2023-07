Lotte Kopecky wint eerste etappe in Tour de Femmes

Kort voor de finish lag een lastig klimmetje, de Côte de Durtol. Daar reed de Belgische van de ploeg SD Worx weg uit een eerste groep.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na een solo van 10 kilometer bereikte ze als eerste de finish waar de gele trui voor haar klaar lag. Kopecky won eerder dit jaar al de Ronde van Vlaanderen. Zo’n 40 seconden na haar binnenkomst sprintte haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes naar de tweede plaats. Charlotte Kool (DSM-Firmenich) werd derde.

50 kilometer

Het verhaal van de eerste rit begon eigenlijk pas 50 kilometer voor het einde. Ervoor was alleen de zware val van de Spaanse Mireia Benito het vermelden waard. Ze werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was de Poolse Marta Lach die als eerste in de aanval ging. De renster van Ceratizit-WNT verkreeg een voorsprong van een kleine minuut op het peloton waar met name Jumbo-Visma, de ploeg van Marianne Vos, het tempo bepaalde.

Kort voor de tussensprint, op 26 kilometer voor de finish, werd Lach ingelopen. De Britse Lizzie Deignan pakte er de maximale score van 25 punten. Richting de Côte de Durtol zette de ploeg SD Worx zich aan kop van het peloton, samen met de rensters van Lidl-Trek. Eenmaal op de klim was er een lange kopbeurt van de Zwitserse Marlen Reusser (SD Worx). Haar ploeggenote Demi Vollering nam het over, terwijl het voor Wiebes en Kool op dat moment te hard ging. Kort onder de top viel Kopecky aan. Ze kwam als eerste boven en breidde haar voorsprong in de afdaling verder uit.

Ongelooflijk

De weken voor de Tour de France Femmes spookte de gele trui al vaak door het hoofd van Kopecky. De Belgische wielrenster maakte er grappen over tegen haar vrienden. „Het is ongelooflijk dat ik hem nu mag dragen”, sprak de renster van SD Worx.

„Ik voelde dat ik wat over had, maar ik verwachtte wel dat er iemand zou volgen. Dat gebeurde niet en toen ik alleen de top bereikte, wist ik dat het mogelijk was als ik in de afdaling mijn ’power’ zou behouden”, vertelde Kopecky.

De ploeg had meerdere opties. „Als Lorena (Wiebes) mee zou zijn, zouden we met haar voor de massasprint gaan.” De Zuid-Hollandse kwam op de klim net tekort, sloot wel weer aan maar toen mikte het Nederlandse team uiteraard op de winst voor Kopecky. „Mooi dat ik het ook heb kunnen afmaken. Het wordt heel bijzonder dat ik in de gele trui mag rijden.”

Nederlandse podiumplekken

De teruggekeerde Wiebes en Kool pakten de andere podiumplaatsen, Vos finishte als vierde. In dezelfde groep finishten Vollering en Annemiek van Vleuten, de favorieten voor het eindklassement. De Tour eindigt volgende week zondag met een tijdrit in Pau.

Maandag rijden de rensters in de rit van Clermont-Ferrand naar Mauriac over tal van heuvels. De top van de laatste klim ligt anderhalve kilometer voor de finishstreep.