Mike Tyson (54): ’In september boks ik tegen Lennox Lewis (55)’

„Ik ga vechten tegen Lennox Lewis”, vertelde hij terloops aan TMZ. Maar wanneer dan? „In september.”

Eerder was Tyson in gesprek met bokslegende Evander Holyfield om op 29 mei tegen elkaar in de ring te stappen, maar dat gevecht ging niet door wegens gesteggel om geld. Maar team Tyson zocht verder, en vond blijkbaar.

’Ik eet zijn kinderen op’

Tyson en Lewis stonden eerder tegenover elkaar in de ring, in 2002. Lewis sloeg Tyson toen in de achtste ronde knock-out. In aanloop naar dat duel riep Iron Mike merkwaardige dingen over zijn tegenstander, zoals dat ’hij zijn kinderen zou opeten’.

Lennox Lewis (r) won in 2002 van Mike Tyson (l) Ⓒ ANP/HH

In februari sprak TMZ al met Lewis over een mogelijk gevecht. „Alleen als de fans het ook willen”, was zijn antwoord toen.

Naast Tyson is ook Lewis een rasechte bokslegende. In 2003 eindigde zijn carrière met 41 zeges, twee onbesliste partijen en maar één knock-out. Hij versloeg in het verleden al Holyfield, Vitali Klitschko, Shannon Briggs, Ray Mercer, Frank Bruno en natuurlijk dus ook al Tyson.