Ronald Koeman als enige over na dreun voor Peter Bosz

Oud-Ajacied Thomas Vermaelen (35) wil afrekenen met ’slechte herinnering’

Hij straalt, want hij is terug. Eindelijk. Na anderhalf jaar ziet Thomas Vermaelen eindelijk zijn collega-Duivels nog eens in levenden lijve. De 78-voudige international is 35 en wil er graag nog een EK en straks ook een WK aan vastkleven. Die brandende ambitie wil hij laten zien tegen Wales en Tsje...