Eind aan Europees avontuur Van Bommel en Antwerp: ’We moeten door’

Antwerp moest al vroeg in de wedstrijd in de achtervolging, nadat Berkay Özcan Istanbul Basaksehir op voorsprong schoot. Tien minuten na rust kwam Antwerp wel weer langszij, dankzij een benutte strafschop van Michel Frey. Lang konden Van Bommel en co niet van de gelijkmaker genieten. Amper twee minuten later zorgde Stefano Okaka weer voor de voorsprong voor de bezoekers.

In de hoop uitschakeling te voorkomen bracht de Nederlandse oefenmeester Vincent Janssen binnen de lijnen. Maar ook met de Oranje-international in het veld lukte het niet. Vlak voor tijd deelde Danijel Aleksic Antwerp de genadeklap uit door voor de eindstand te tekenen: 1-3.

Van Bommel reageerde na afloop gepikeerd op een vraag of bij ambitieuze Antwerp rekening was gehouden met een uitschakeling vóór de groepsfase. „Ik wist dat deze vraag zou komen. Deze uitschakeling had niemand van ons verwacht. In Europa spelen hoorde bij onze doelen, maar je kan ze niet altijd waarmaken. Dat zag je vanavond wel. Maar we moeten door, hè. Wat ik op dag één al zei: deze club blijft in opbouw. Dat verandert niet na vandaag. Het is gek dat we in tien wedstrijden net deze verliezen. De belangrijkste wedstrijd van het jaar? Nee, het houdt niet op nu. Zondag gaan we weer naar KAA Gent, dan moeten we laten zien geleerd te hebben. En dat zal ook gebeuren.”